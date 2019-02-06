Haber turu

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Hava Yolları'nın dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği, İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçen sürükleyici bir kovalamacayı anlatan "YOLCULUK" isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, 3 Şubat'ta dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'da izleyiciler ile buluştu. Reklam filminin 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu ise Super Bowl ile eş zamanlı olarak havayolunun YouTube kanalından yayınlandı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran reklam ile İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sağlandı.UEFA, Şampiyonlar Ligi için çok tartışılan deplasman golü kuralını kaldırmak için harekete geçiyor. Alman Kicker gazetesinin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralını görüşmek için bugün toplanacak. UEFA Organizasyon Yöneticisi Giorgio Marchetti konu hakkında, "açıklamasını yaptı.SÜPER Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım oldu. Süper Lig'de geride kalan 20 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gören turuncu-lacivertli takım, 0,5'lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı. Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere Premiler Lig'de 29 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool. İngiliz ekibi, geride kalan 25 maçta kalesinde 15 gol gördü ve 0,6'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.TURGUT DOĞANECZACIBAŞI VitrA, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Finlandiya ekibi Hameenlinna'yı 3-0 yendi. Karşılaşma, 63 dakika sürerken, setler; 25-17, 25-7 ve 25-20 sonuçlandı. Turuncu-beyazlı temsilcimiz, 4. galibiyetini alarak, namağlup liderliğini sürdürdü. 22 sayıyla maçın en skorer ismi olan Eczacıbaşı'nın Güney Koreli yıldızı Kim, maç sonu, "Gruptaki dördüncü maçımızı da kazandığımız için mutluyum. Bu oyunumuzu devam ettirmek ve daha iyi olmak için sahaya çıkacağız" açıklamasını yaptı.VODAFONE, gençlik markası Vodafone FreeZone 2 yıldır destek verdiği e spor pazarındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Vodafone FreeZone, bu yıl ikinci kez katıldığı Gaming İstanbul 2019 Fuarı'nda 'Gamer Paketleri'nin yanı sıra yeni Zula ve mobil ödeme kampanyalarını da tanıttı. 4 gün boyunca yaklaşık 35 bin kişinin ziyaret ettiği Vodafone FreeZone standında ünlü isimlerle söyleşi, canlı maç yayını ve hediye çekilişi gibi sürpriz etkinlikler de düzenlendi.F.BAHÇE'NIN Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, UEFA'ya bildirdiği 24 kişilik kadrosunda tutuklu bir futbolcuya da yer verdi. Takımın yıldız oyuncusu Aleksandr Kokorin, ekim ayında bir devlet görevlisine fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. O tarihten bu yana cezaevinde bulunan futbolcu, hâlâ hapiste olmasına rağmen sarı-lacivertlilerle yapılacak maçın kadrosundaki isimlerden biri olarak belirlendi. Bugün yeni duruşması gerçekleştirilecek Kokorin'in, tutukluluk halinin devam etmesi talebinin büyük ihtimalle kabul edileceği belirtiliyor. Zenit'in oyuncusuna sahip çıkma amaçlı listeye adını yazdığı ifade ediliyor.