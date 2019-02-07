BUGÜN NELER OLDU

'dan yapılan açıklamaya göre Infantino,Infantino, 2016'da yapılanoylamada Asya FutbolKonfederasyonuBaşkanı Şeyh Salmanbin İbrahim Al-Halife,Ürdün Prensi Ali binAl-Hüseyin ve eskiFIFA Genel SekreterYardımcısı JeromeChampagne'ı geçerekbaşkan seçilmeyi başarmıştı.Kulübü, İngiltere'ye gidişi esnasında uçağı kaybolan ve hayatından ümit kesilen Emiliano Sala'nın transferi için Cardiff City'den 15 milyon sterlini istedi. BBC'nin haberine göre; Fransız kulübü, 10 gün içerisinde bir ödeme yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılacağını Cardiff City'ye bildirdi. İngiliz ekibinin yöneticileri ise soruşturma tamamlanana kadar bu parayı ödemeyecekleri yönünde cevap verdi. Arjantinli futbolcu Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde radardan kaybolmuştu.Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında misafir ettiği Bulgaristan ekibi Maritza'yı 3-0 yendi. Sarı-siyahlı temsilcimiz, grubunda namağlup liderliğini sürdürdü. E Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Opet, deplasmanda Polonya'nın Chemik Police ekibini 3-0'lık skorla geçti. Kanarya, grubunda namağlup lider yürüyor. Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında ağırladığı Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 yenerek, önemli bir avantaj yakaladı. Rövanş, 12 Şubat Salı günü Romanya'da... Aydın BŞB, Kadınlar CEV Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın AO Thiras ekibini 3-2 yendi. Rövanş, 13 Şubat Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.