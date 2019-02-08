Türk Konseyi’ni marka yapacağız

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Türk Konseyi arasında birçok alanı kapsayan Mutabakat Zaptı imzalandı. Ayrıca 2020 yılında Türkiye'de yapılacak 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları için takip edilecek stratejiler değerlendirildi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi'nin çalışmalarındanduyduklarını söyledi. Oyunların düzenlenmesi konusunda Türk Konseyi ile iş birliği içinde çalışmayaolduğunu belirten Erdoğan,'nınalanındaki iş birliğini güçlendirmek yolunda her iki kurum için etkili ve sistematik bir mekanizma oluşturacağını dile getirdi.ERDOĞAN, Türk Konseyi'nin, tarihi derin köklere ve rasyonel iş birliği ilkelerine dayanan bağlarını güçlendirme konusundaki üye ülkelerin kararlılığını simgelediğinin altını çizdi.Bilal Erdoğan, çalışmaları için Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'e teşekkür etti.