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’ni marka yapacağız

’nin, Türk dünyasının bir çatı kuruluşu olduğuna dkikat çeken Erdoğan, “Konseyin çalışmalarından çok memnunuz” ded

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Türk Konseyi’ni marka yapacağız
Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Türk Konseyi arasında birçok alanı kapsayan Mutabakat Zaptı imzalandı. Ayrıca 2020 yılında Türkiye'de yapılacak 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları için takip edilecek stratejiler değerlendirildi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi'nin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi. Oyunların düzenlenmesi konusunda Türk Konseyi ile iş birliği içinde çalışmaya istekli olduğunu belirten Erdoğan, Mutabakat Zaptı'nın gençlik ve spor alanındaki iş birliğini güçlendirmek yolunda her iki kurum için etkili ve sistematik bir mekanizma oluşturacağını dile getirdi.

BAĞLAR GÜÇLENİYOR
ERDOĞAN, Türk Konseyi'nin, tarihi derin köklere ve rasyonel iş birliği ilkelerine dayanan bağlarını güçlendirme konusundaki üye ülkelerin kararlılığını simgelediğinin altını çizdi. Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun Türk dili konuşan ülkeler arasında ilişkilerin arttırılması yönünde çabalara katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Bilal Erdoğan, çalışmaları için Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'e teşekkür etti.
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