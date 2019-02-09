Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

21 Ocak'ta kaybolan ve Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi. Sala'nın ailesi de "Artık oğlumuz ve erkek kardeşimiz için yas tutabiliriz" mesajını verdi. Futbol dünyasından da Sala için taziye mesajları geldi. Mesut Özil, Sala'nın fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajda, "Ne kadar acı olduğunu anlatacak kelime yok. Dualarım Sala'nın ve pilotun aileleriyle birlikte" diye yazdı. Diego Maradona da sosyal medya hesabında, "Birçok kişi Sala için umutlu bir bekleyiş içindeydi, kötü haber için çok üzgünüm. Görüşmek üzere Emiliano" paylaşımını yaptı. Mbappe ise üzerinde Sala'nın isminin yer aldığı yanan bir mumla yaptığı paylaşımda,dileğinde bulundu.Cardiff City'ye 17 milyon Euro'luk bonservis için ihtarname çeken Nantes Kulübü de Sala'nın 9 numaralı formasını emekliye ayırdığını açıkladı. Fransız ekibi, açıklamada, "Emiliano efsanelerimizden birisi olacak. Dostumuzu, yetenekli bir oyuncumuzu kaybettik" ifadeleri kullanıldı. Nantes takımı, hafta sonundaki maça üzerinde 'Sala' yazılı formalarla çıkacak.NBA takımlarından New York Knicks, FETÖ'cü Enes Kanter'i takımdan kovdu... Spor kanalı ESPN, New York Knicks'in Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu. Son günlerde ABD basınına FETÖ yanlısı beyanlarda bulunan ve Türkiye'yi karalayan açıklamalar yapan Enes Kanter, takımının oynadığı son 8 maçın 6'sının kadrosuna alınmamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli Enes Kanter hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, BAE'de yapılan RAK Yarı Maratonu'nda bir saatin altında finiş gören ilk milli atlet unvanıyla Türkiye rekoru kırdı. 33 yaşındaki Özbilen,yine kendisine ait yarı maraton Türkiye rekorunu, 20 saniye aşağıya çekti. Milli atlet, Ekim 2018'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Mehmet Terzi'nin 31 yıllık maraton Türkiye rekorunu kırmıştı. İsviçreli Julian Wanders de 59.13'lük derecesi ile Mo Farah'a ait olan yarı maraton Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.Brezilya'nın köklü takımlarından Flamengo'nun Rio De Janerio'da yer alan kulüp tesislerinde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölen 10 kişiden çoğunun, yaşları 14 ile 17 arasında değişen Flamengo genç takımı oyuncuları olduğu belirlendi. Yangında 4 altyapı futbolcusu, 2 test için gelen futbolcu ve 4 kulüp çalışanı yaşamını yitirdi. Yangın nedeniyle yaralanan üç çocuğun ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı. Yerel basın, İtfaiye Sorumlusu Douglas Henaut'un "Yangın, Flamengo takımının genç takımında oynayan çocukların uyuduğu sırada çıktı. Çıkış nedenini henüz bilmiyoruz ancak araştırmalarımız sürüyor" sözlerine yer verdi.