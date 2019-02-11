Mete ve Yasemin’e büyük onur

Milli okçular Mete Gazoz
ve Yasemin Ecem Anagöz
, kategorilerinde dünyada yılın sporcusu
seçildi. Dünya Okçuluk Federasyonu
tarafından
her yıl düzenlenen ve internet oylamasıyla
verilen yılın sporcusu ödülüne klasik yayda
erkeklerde Mete Gazoz
, kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz
layık görüldü. Mete Gazoz
, geçen yıl Avrupa Gençler Şampiyonası
'nda üç altın madalya
kazanmış, Dünya Kupası
'nın 4. ayağında, Akdeniz Oyunlar
ı'nda ve Avrupa Grand Prix
müsabakalarında zirveyi rakiplerine bırakmamıştı. Yasemin Ecem Anagöz
ise Polonya'nın
Legnica kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası
'nda altın madalya
kazanarak adından
söz ettirmişti. İki sporcu, ayrıca 2018'de kırdıkları
rekorlarla da gündeme gelmişti.