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Mete ve Yasemin’e büyük onur

İki milli okçu ‘Dünyada Yılın Sporcusu’ ödülüne layık görüldü

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Mete ve Yasemin’e büyük onur
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, kategorilerinde dünyada yılın sporcusu seçildi. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve internet oylamasıyla verilen yılın sporcusu ödülüne klasik yayda erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz layık görüldü. Mete Gazoz, geçen yıl Avrupa Gençler Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanmış, Dünya Kupası'nın 4. ayağında, Akdeniz Oyunları'nda ve Avrupa Grand Prix müsabakalarında zirveyi rakiplerine bırakmamıştı. Yasemin Ecem Anagöz ise Polonya'nın Legnica kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak adından söz ettirmişti. İki sporcu, ayrıca 2018'de kırdıkları rekorlarla da gündeme gelmişti.
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Mete ve Yasemin’e büyük onur
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