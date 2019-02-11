Mete ve Yasemin’e büyük onur

BUGÜN NELER OLDU

Milli okçularve, kategorilerinde dünyada yılın sporcususeçildi.tarafındanher yıl düzenlenen ve internet oylamasıylaverilen yılın sporcusu ödülüne klasik yaydaerkeklerde, kadınlarda iselayık görüldü., geçen yıl'ndakazanmış,'nın 4. ayağında,ı'nda vemüsabakalarında zirveyi rakiplerine bırakmamıştı.ise Polonya'nınLegnica kentinde gerçekleştirilen'ndakazanarak adındansöz ettirmişti. İki sporcu, ayrıca 2018'de kırdıklarırekorlarla da gündeme gelmişti.