Fatima Kevser, Dünya Şampiyonu oldu

Başakşehir'de özel bir okulun öğrencisi Fatima Kevser Kıdeyş'in başarı öyküsü dört yıl öncesine dayanıyor. 4 yıl önce beden eğitimi derslerindeki branşlaşma sürecinde minik kız tekvandoya büyük ilgi gösterdi ve bu bölümü seçti. Okulda tekvando derslerine katılan ve sporu çok seven Kevser, kuşak sınavlarına katıldı ve büyük başarı elde etti. Küçük kız bir yandan derslerde arkadaşlarının çalışma sistemine uyum sağlarken diğer yandan da tekvandoyu ihmal etmedi.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Hocalarının dikkatini çeken Kevser, onlarla sistemli bir çalışma yürütmeye başlayınca başarılar da birbirini kovaladı. Kevser ocak ayında düzenlenen Para Tekvando Türkiye Poomse Şampiyonasında Türkiye 2'si oldu. Ardından da Şubat ayı içerisinde Para Tekvando Dünya Şampiyonasına Mili Takım adına katılmak üzere davet edildi.

TARİH YAZDI, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Arkadaşları yarı yıl tatilinde dinlenirken Kevser bu süreyi ciddi bir şekilde düzenli antrenman yaparak ve hocalarıyla çalışarak geçirdi. Fatime Kevser başarısını uluslararası alana da taşımayı başardı. 5-6 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Dünya Para-Tekvando Yarışması Poomse kategorisinde Dünya şampiyonu oldu. Hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının büyük destek verdiği minik kız bu branşta şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırmış oldu.