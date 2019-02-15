Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez uygulanan VAR sistemi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ajax'ın sahasında Real Madrid'e 2-1 yenildiği maçta ev sahibi ekibin golü VAR'dan gelen uyarıyla ofsayt sebebiyle iptal edildi. Böylece Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde golü VAR ile iptal edilen ilk takım oldu. Tekrar görüntülerini izleyen Ajax cephesi ise pozisyondaolmadığını iddia ederken sayılmayan golleri sebebiyle adeta çılgına döndü. Pozisyonda temas olmaması ve ofsayta bakılmasının yanlış olduğu kanısındakiİspanya La Liga yönetimi Real Madridli Gareth Bale'in Atletico Madrid'i 3-1 yendikleri maçta attığı golden sonra koluyla seyircilere yaptığı hareketi kınadı. La Liga yönetimi bu hareketin provokasyon olduğunu işaret ederek 'bir kol bükülüyken diğer kolla ortasına vurulması'nın müstehcen ve aşağılayıcı bir anlama geldiğini belirterek hakem raporunda yer almamasına rağmen bu hareketin sportif düzeni bozmaya yönelik bir eylem olduğunu açıkladı.Manchester United, 18 Aralık'ta görevine son verdiği teknik direktör Jose Mourinho'ya tam 25 milyon Euro tazminat ödeyeceğiniaçıkladı. Portekizli teknik adam, 3-1 kaybedilen Liverpool maçı sonrası gönderilmişti. Manchester United, ardından koltuğu Ole Gunnar Solskjaer'e vermiş ve 12 resmi maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile inanılmaz bir çıkış yakalamıştı. Mourinho ise, Rusya'da bir TV kanalında Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumluyor.Yunanistan'da Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki kriz gittikçe büyüyor. Kupa yarı finali rövanşının hakemlerini protesto için ikinci yarıya çıkmayan Olympiakos'la alay etmek için Pao Başkanı Giannakopoulos, rakip bence kadın iç çamaşırı bırakmıştı. Bu olayın üstüne Olympiakos'tan tehdit dolu bir açıklama geldi: "Giannakopoulos bundan sonra şartlar ne olursa olsun Sef'de maç izleyemeyecek." Oly cephesi, ayrıca ezeli rakibi ile oynayacağı maçlara Yunan hakem atanması halinde çıkmayacağını açıkladı.Pilot olma hayali kuran yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan ve 6 yıl aradan sonra İstanbul'u kanatlar altına almaya hazırlanan Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı. Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayarak havacılık tarihini yeniden yazdıkları etkinlik için başvurular http://www.redbull. com/ucusgunu adresinden devam ediyor. 30 Haziran'daki Red Bull Uçuş Günü'nde yer alabilmek için, 1 Nisan'a kadar başvuru adresinde yer alan dijital oyunda başarılı olmak ve başvuru formunu doldurmak gerekiyor.17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan arasında TFF'nin Riva'daki tesislerinde oynanan hazırlık maçında fairplay örneği yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, fair-play gereği topu karşı takıma vermek isteyen milli oyuncu Muhammet Emin Sarıkaya'nın yaptığı vuruş, Hırvat file bekçisinin hatasıyla ağlarla buluştu. Santra vuruşu sonrası meşin yuvarlağı ayağıyla kontrol eden kaleci Murat Akşit, topu kendi ağlarına göndererek rakibin mağduriyetini telafi etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.