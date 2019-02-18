BUGÜN NELER OLDU

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, kariyerinin 41'inci Şampiyonlar Ligi maçını yarın yönetecek. Çakır, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lyon ile Barcelona arasında oynanacak maçta görevlendirildi. Fransa'nın Lyon şehrindekiHalis Özkahya dördüncü hakem olacakUÇAK kazasında hayatını kaybeden Emilio Sala'nın bonservisi için tartışmalar sürüyor. İngiliz basınına göre; Cardiff City, Premier Lig takımlarına "Sala ile ilgilendiniz mi?" diye mektup gönderdi. Cardiff, Sala'yı isteyen başka bir kulübün ortaya çıkması halinde 15 milyon Sterlin'lik bonservis bedelini bölüştürmenin planlarını yapıyor.ATLETİZM Federasyonu ve Turkcell iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yı-dızları, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nı 4'ü altın 11 madalya ile bitirdi. Erkeklerde Mikdat Sevler, kadınlarda Şevval Ayaz, 60 metrede engellide altına koştu. Son şampiyon Emre Zafer Barnes, 60 metrede unvanını korurken, 400 metre erkeklerde Yavuz Can kürsünün ilk basamağına çıkan diğer atletimiz oldu.VAR Serie A'da dün oynanan SPALFiorentina maçına damga vurdu. Skor 1-1 iken 74. dakikada Valoti ile 2-1 öne geçmenin sevincini yaşayan SPAL'ın bu sevinci kısa sürdü. Zira VAR'a giden hakem bir önceki pozisyonda Fiorentina lehine penaltı tespit etti ve konuk ekip hiç beklemediği bir anda öne geçtiği maçı 4-1 kazandı