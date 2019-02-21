Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK boksunun gururu, 23 Şubat gecesi dünya şampiyonluğu unvanı için Los Angeles'ta ABD'li boksör Anthony Dirrell ile ringe çıkacak olan milli sporcumuz, büyük kapışma öncesi'a konuştu. Hazırlıklarını Los Angeles'ta sürdüren Avni, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini belirterek, "Anthony Dirrell çok önemli bir rakip ama 3 aydır ona çok iyi çalıştım. Bu zorlu çalışmaların meyvesini almaya çok az kaldı. Ringde Dirrell'in nefesini keseceğim" dedi.FIFA'NIN kurmaya hazırlandığı yeni futbol liglerine Avrupa'dan sert tepki geldi. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde toplanan UEFA Profesyonel Futbol Strateji Konseyi, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin dünya çapında düzenlenmesi ve yeni Global Uluslar Ligi'nin şu aşamada kabul edilemez olduğunu açıkladı. Açıklamada planlanan liglerle ilgili yeterli bilgi verilmediği ve genel planlamanın tam olarak konuşulmadığı da vurgulandı.ABD Beyzbol Ligi ekibi Los Angeles Dodgers ile sözleşmesi sona eren Manny Machado, San Diego Padres ile toplam 10 yıllığına 300 milyon dolara anlaştı. 2008'de 275 milyon dolarlık sözleşme yapan Alex Rodriguez'i geçen Machado, serbest statüde en yüksek anlaşmaya imza atan isim oldu. İki kez Altın Eldiven ödülünü kazanan Machado, Dodgers'ın World Series'e katılmasına da büyük katkı yapmıştı.FENERBAHÇE, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup aşamasını mağlubiyetle kapadı. B Grubu 14. ve son hafta maçında deplasmanda Fransa'nın Carolo Basket takımı ile karşılaşan Kanarya, 78-78 sona eren normal süre sonrası uzatmada 94-92 mağlup oldu. Gruptan ilk 4'e girerek çıkmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, grup aşamasını 8 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamladı. B Grubu'nda yer alan diğer temsilcimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Rusya ekibi Dinamo Kursk'a 87-62 yenilerek ilk 4'e giremedi ve organizasyona veda etti.THY Avrupa Ligi'nde bugün Sinan Erdem'de Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını bildirdi. Ataman, "Olympiakos, çok tecrübeli, üst düzey bir takım ve play-off sıralaması için doğrudan rakibimiz konumunda. Atina'da iki ay önce kaybettiğimiz maçın rövanşını şimdi taraftarımızın büyük desteği ile mutlaka almalıyız" dedi. Mücadele 20:30'da başlayacak ve beINHABER'den naklen yayınlanacak.ECZACIBAŞI VitrA, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında konuk olduğu Rus ekibi Uralochka-NTMK'yi 3-2 mağlup ederek, son maç öncesi lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. AGrubu'ndaki VakıfBank, Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 23-25,18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı. Avrupa'daki galibiyet serisini 27 maça çıkaran Vakıf, grup lideri olarak son 8'i garantiledi. E Grubu'ndaki Fenerbahçe Opet de Dinamo Moskova'ya 3-2 yenilmesine karşın iki set aldığı için grup liderliğini garantiledi.