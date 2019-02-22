Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Türk boksör Avni Yıldırım, ABD'de unvan maçına çıkıyor

Türk boksör , ABD'de unvan maçına çıkıyor

, (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li ile 24 Şubat Pazar günü karşılaşacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 10:42
Türk boksör Avni Yıldırım, ABD'de unvan maçına çıkıyor

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell ile karşılaşacak.

ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak ve DMAX'ten naklen yayımlanacak.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında 27 yaşındaki Avni Yıldırım, 34 yaşındaki eski ABD'li şampiyon Anthony Dirrell'a karşı galip gelerek, hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaşacağını belirtti.

Anthony Dirrell ise kemerine tekrar kavuşmak için uzun süre beklediğini vurgulayarak, maçın favorisi olduğunu ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk boksör Avni Yıldırım, ABD'de unvan maçına çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN