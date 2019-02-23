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- Dirrell unvan maçının tartısı ABD'de gerçekleşti

Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk maçında karşılaşacak olan Türk boksör ile Amerikalı eski şampiyon 'ın tartısı yapıldı. 76.2 Kg limitli maç öncesinde Avni 76.1 kg, rakibi Dirrell ise 75.9 kg tartıldı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 15:59
Avni Yıldırım - Dirrell unvan maçının tartısı ABD'de gerçekleşti

WBC Süper Orta Sıklet Dünya Şampiyonluk maçı için son güne girildi. Unvan maçın çıkacak Amerikalı eski şampiyon Anthony Dirrell ve Avni Yıldırım, son kez tartıda yüz yüze geldi. Her iki boksör de tartımlarını başarı ile verdi. 76.2 kg limitli maç öncesinde Avni 76.1 kg, rakibi Dirrell ise 75.9 kg tartıldı. Karşılaşma ABD'nin Minesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde bulunan Armory Arena'da gerçekleşecek. Minneapolis ile İstanbul arasındaki 9 saatlik farktan dolayı maçın, Türkiye saati ile bu sabah 7.00'den sonra başlaması bekleniyor.

Avni Yıldırım 12 rauntluk dünya şampiyonluk maçını kazandığı takdirde Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Türk boksör, profesyonel boksta Türkiye adına dünya şampiyonu olacak.

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Avni Yıldırım - Dirrell unvan maçının tartısı ABD'de gerçekleşti
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