Bilal Erdoğan: Okçulukta en iyi olmaya adayız

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği 3'üncü Ümraniye Okçuluk Yarışması ödül töreni Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan "Okçulukta da en iyi olmaya aday ülkeyiz"
diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Türkiye kendi karakteristik özelliği ile kendi zengin kültürü ile dünyada ilgi çeken daha cazibe merkezi haline gelen bir ülke olur. Kendi sporumuza sahip çıktığımız zaman dünya çapında başarı geliyor. Elbette sporun hepsi değerli, elbette gençlerimizin sporla gelişmesi çok önemli ama bu sporlar içerisinde kendi sporlarımızın unutulmasının izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Biz binicilikte de dünya çapında en iyi olmaya aday ülkeyiz. Güreşte en iyi ülkelerden bir tanesi olduğumuz gibi"
diye konuştu.
EN İYİ BİZ YAPARIZ
Erdoğan, "Kendi sporlarımıza sahip çıktığımız zaman işte bunun yansımalarını kültürün diğer sahalarında da görmemiz lazım. Kendi sanatlarımıza sahip çıkmak, kendi müziğimize sahip çıkmak, mehterimize sahip çıkmak, halk oyunlarımıza sahip çıkmak. Neden? Bunlar bize ait. Bunlar bize ait olduğu için kimse bunları bizden iyi yapamaz" diye konuştu.