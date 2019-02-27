Şampiyon Buz Korsanları

2018/2019 Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Play-Off Serisindeki 2-2'lik eşitlik Buz Korsanları SK ile Buz Adam SK'yı İstanbul'da son kez karşı karşıya getirdi.
İstanbul'da oynanan final serisinde 6. dakikada Buz Adam SK, Tatiana Shibanova'nın golüyle 1-0 öne geçti.
16. dakikada Buz Korsanları SK, Alara Lökbaş'ın attığı golle beraberliği sağladı.
Üçüncü periyodun sonunda eşitlik bozulmayınca uzatmalara giden maçta Buz Korsanları SK takımından Dilara Lökbaş attığı altın golle şampiyonluk kupasını takımına getiren isim oldu.
Kadınlar Ligi Türkiye Şampiyonluğunu bu sene de Buz Korsanları SK alırken, ikinciliği Buz Adam SK, üçüncülüğü Narman SK kazandı.
Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupası ve ikincilik ödülleri verildi.
Ayrıca Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nin 2018-2019 sezonu katılımcı kulüplerinin oylarıyla belirlenen "En Değerli Oyuncular" ödüllendirildi.
En Değerli Kaleci: Anna Vinogradava (Buz Korsanları SK)
En Değerli Defans: Seda Demir (Buz Adam SK)
En Değerli Forvet: Betül Tayğar (Buz Adam SK)
Takımın En Değerli Oyuncuları: Dilara Lökbaş (Buz Korsanları SK), Seda Demir (Buz Adam SK)