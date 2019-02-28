Tekvandonun Messi’si yeni şampiyonlar yetiştirecek

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Tekvandonun Messi'si lakaplı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Servet Tazegül, tecrübesini ve birikimlerini artık şampiyonlar yetiştirmek için kullanacak. Aktif spor hayatını noktalayan 30 yaşındaki Servet Tazegül'ün erkek milli takım antrenörlüğüne getirildiği açıklandı. Tazegül, "Bundan sonra ülkemiz gençlerinin gelişimi ve Türk tekvandosunun daha da başarılı olması için gayret edeceğim. Sporculuk kariyerimde kazandığım tecrübeyi onlara aktarmaya çalışacağım. Hem hoca hem de ağabey olarak onlara elimden gelen desteği vereceğim. Bizler hedeflerimizi büyük tutarak önümüzde yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmaya devam edeceğiz" dedi.