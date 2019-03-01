Kemeri haksız bir şekilde elimden aldılar

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin skandal kararlarıyla ABD'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör Avni Yıldırım, "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar" dedi. İstanbul'a gelen ve burada büyük bir coşkuyla karşılanan Yıldırım, "Kazanacağımıza inanıyorduk, çok iyi hazırlanmıştık. Çok az kalmıştı, kemeri ellerimizle tutmuştuk ama haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar. Fakat halkımıza da söylüyorum, hiç merak etmesinler.Hiç kimse merak etmesin, inşallah hakkımızı alacağız. Şampiyonluk sadece ertelendi. O şampiyonluk inşallah Türkiye'ye gelecek" diye konuştu.İstanbul havaalanında şampiyon gibi karşılanan ve omuzlara alınan Avni Yıldırım, "Herkese teşekkür ediyorum. Halkımız bizi yalnız bırakmadı. Sadece şampiyonluk ertelendi" mesajını verdi.