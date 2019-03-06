Güçlü kadın güçlü Türkiye

BUGÜN NELER OLDU

Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türkiye'nin alanlarında kendini kanıtlamış isimleripanelinde bir araya geldi. Turkuvaz Medya Grubu sponsorluğunda dün Çırağan Palace İstanbul'da düzenlenen etkinlik,açılış konuşması ile başladı. Panelde "VakıfBank'la Sporda Kadının Gücü" oturumuna VakıfBank Voleybol Takımı Kaptanı, olimpik yüzücü, Adana Demirspor Altyapı Antrenörüve milli cimnastikçikatıldı.kez dünya şampiyonu olan VakıfBank'ın başarılı sporcusu Melis,dedi. Adana Demir Spor'un 79 yıllık tarihinde tek kadın antrenör olduğunu vurgulayan Songül Paksoy daifadelerini kullandı.Yaptığı eşsiz hareketle adını cimnastik literatürüne yazdıran Tutya Yılmaz,şeklinde konuştu. Olimpik yüzücü Nida Eliz Üstündağ ise, "dedi.