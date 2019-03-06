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Güçlü kadın güçlü Türkiye

Başarılı kadın sporcular, 'nın sponsorluğunda buluştu. 'nda düzenlenen panelde bir araya gelen önemli isimler, "Mücadele etmekten asla vazgeçmeyin" mesajı verdi

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Güçlü kadın güçlü Türkiye
Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türkiye'nin alanlarında kendini kanıtlamış isimleri 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' panelinde bir araya geldi. Turkuvaz Medya Grubu sponsorluğunda dün Çırağan Palace İstanbul'da düzenlenen etkinlik, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın açılış konuşması ile başladı. Panelde "VakıfBank'la Sporda Kadının Gücü" oturumuna VakıfBank Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak, olimpik yüzücü Nida Eliz Üstündağ, Adana Demirspor Altyapı Antrenörü Songül Paksoy ve milli cimnastikçi Tutya Yılmaz katıldı.

RUHUMUZDA CESARET VAR
kez dünya şampiyonu olan VakıfBank'ın başarılı sporcusu Melis, "Olmaz denileni yapmış bir kulübüz. Kadın olmanın da sporcu olmanın da ruhunda disiplin, cesaret, pes etmemek var" dedi. Adana Demir Spor'un 79 yıllık tarihinde tek kadın antrenör olduğunu vurgulayan Songül Paksoy da "Kadınlara yüklenilen rollere bakıldığında, sporcu kimliğinden çok cinsiyetçi kimlik öne çıkıyor. Mücadelemizle kendimize yer ediniyoruz" ifadelerini kullandı.

HAYALDİ AMA BEN BAŞARDIM
Yaptığı eşsiz hareketle adını cimnastik literatürüne yazdıran Tutya Yılmaz, "Benim için hayaldi ama başardım. Biz kadınlar olarak çok güçlü ve başarılıyız, istediğimiz zaman her şeyi başarabiliriz" şeklinde konuştu. Olimpik yüzücü Nida Eliz Üstündağ ise, "Kadınlar olarak her zaman başarılarımızla sporla anılmaya devam edeceğiz" dedi.

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Güçlü kadın güçlü Türkiye
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