Türkiye’de lisanslı her 3 sporcudan biri kadın

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de faaliyet gösteren 60 federasyon içinde yapılan değerlendirmeye göre ülkemizde toplam 4 milyon 983 bin 506 lisanslı sporcu bulunuyor. Bunların 1 milyon 679 bin 471'i ise kadın sporcu. Kadın sporcularımızın sayısı son 17 yılda 25 kat artarken, genele bakıldığında toplam sporcu sayısının yüzde 34'lük bölümü de kadınlardan oluştu. Ülkemizde 2002 yılında sadece 66 bin 306 lisanslı kadın sporcu bulunuyordu.Satranç Federasyonu, en fazla lisanslı kadın sporcuya sahip federasyon oldu.Yeni kurulan federasyonlar arasında yer alan E-Spor Federasyonu da 21 lisanslı kadın sporcu sayısıyla federasyonlar içinde 60. ve son sırada kaldı. Lisanslı kadın sporcu sayısında yeni kurulan bir başka federasyon olan Kaykay Federasyonu 99 ile sondan ikinci, Curling Federasyonu da 398 ile sondan üçüncü oldu.Türkiye'deki 60 federasyondan 6'sında lisanslı kadın sporcu sayısı, erkekleri geride bıraktı. Binicilik, buz pateni, cimnastik, dans sporları, halk oyunları ve voleybol, lisanslı sporcu sayısında kadınların, erkeklere egemen olduğu branşlar olarak dikkati çekti. Söz konusu 6 federasyonda lisanslı sporcu sayıları şöyle: