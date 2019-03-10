Eczacıbaşı VitrA zirvede bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, lig etabını lider tamamladı. 75 dakika süren maçın setleri 16-25, 16-25 ve 13-25 sonuçlandı. Eczacıbaşı'nda Boskovic ve Kim Yeon Koung 13'er sayı ile oynarken, orta oyuncu Büşra Kılıçlı da 10 sayı ile onlara eşlik etti. Fenerbahçe, ligde galibiyeti olmayan Halkbank'ı deplasmanda 3-0 yenerek normal sezonu 3. sırada noktaladı.Ziraat Bankası-Kula Bld: 3-2, Arhavi Bld-Halkbank: 0-3, Arkas Spor-İstanbul BŞB: 3-2, G.Saray-Afyon Bld: 3-0.19. Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda cirit dalında mücadele eden milli sporcu Eda Tuğsuz, bronz madalya kazandı. Milli sporcu 64.83'lük atışıyla podyumun üçüncü basamağına çıktı. Aynı kupada 23 Yaş Altı kategorisinde 2017 yılında Avrupa ikincisi, geçen yıl ise Avrupa şampiyonu olan Eda Tuğsuz, Avrupa Atmalar Kupası'nda üçüncü madalyasına uzandı.