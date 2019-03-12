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’tan ’ya af yok

Giriş Tarihi: 12.3.2019
IAAF’tan Rusya’ya af yok
ULUSLARARASI Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'te üyeliğini askıya aldığı Rusya Atletizm Federasyonu'nun (ARAF) cezasının süreceğini açıkladı. Açıklanan raporda, Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın veri tabanındaki numune ve kayıtlar Atletizmde Dürüstlük Birimi'ne (AIU) verilinceye kadar ARAF'ın cezasının devam edeceği belirtildi. IAAF böylece ARAF'ın başvurusunu 10. kez reddetti. Ceza almayan Rus atletler, organizasyonlarda 'tarafsız sporcu' olarak yer almaya devam edecek.
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IAAF’tan Rusya’ya af yok
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