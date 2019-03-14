Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak adını dünyaya duyuran Şahika Ercümen, 'Beyaz kıta'ya Türk bayrağının çok yakıştığını söyledi. Zor bir dalış gerçekleştirdiğinden bahseden Ercümen, "Orada tüpsüz dalan ilk kadın sporcu oldum. Bu, birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Hava çok soğuk, insanın yaşamadığı bir kıta. Sıfırın altında 1 derecede nefes tutarak dalış yapmak, ıslak, koruması olmayan bir elbiseyle dalmak çok zor. Ancak orada bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici. O beyazlığın üzerine bayrağımız çok yakıştı" dedi.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 18 madalya kazanarak, tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi. Aydın, "Kadınlarda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak yine takım halinde üçüncülüğü elde ettik.Serbest güreşçilerimiz takım halinde ise ikinci sırayı alarak önem bir iş çıkardı. Bu sonuçlar bizleri gelecek adına umutlandırıyor" şeklinde konuştu.Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oldu. Liverpool, İngiltere'de 0-0 berabere kaldığı Bayern Münih'i Almanya'da 3-1 mağlup ederek, yoluna devam etti. Mane, 26 ve 84. dakikalarda sahneye çıkarken, Ada temsilcisine turu getiren diğer golü 69. dakikada Van Dijk attı. Barcelona ise 0-0'ın rövanşında Lyon'u Camp Nou'da gole boğarak, çeyrek final biletini aldı: 5-1. Messi, duble yaparken, diğer golleri Coutinho, Pique ve Dembele kaydetti.NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, 106-99 kaybettikleri Philadelphia 76ers maçında 18 sayı ve 8 ribaunt üretti. Lig lideri Milwaukee Bucks'ta oynayan Ersan İlyasova ise takımının deplasmanda N.O.Pelicans'ı 130-113 yendiği maçı, 3 sayı ve 2 ribauntla tamamladı. Diğer sonuçlar: Indiana Pacers-N.Y.Knicks: 103-98, Bulls-Lakers: 107-123, Mavericks-Spurs: 105-112, Nuggets-Timberwolves: 133- 107,Clippers-Blazers: 104-125.1 Haziran itibarıyla başına geçeceği Milli Takım'ın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeveile oynayacağı maçlarda TFF'nin çağrısıyla geçici olarak görevlendiren Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'i ziyaret etti. Güneş, turuncu-lacivertlilerin hocası Abdullah Avcı'dan Milli Takım'a davet etmeyi düşündüğü oyuncular hakkında bilgi aldı.Bundesliga takımlarından Mainz'da forma giyen ve geleceğin yıldız futbolcuları arasında gösterilen Erkan Eyibil, Almanya U18 Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Eyibil, Fransa hazırlık maçı için Almanya U18 Milli Takımı'na davet edildi. 17 yaşındaki genç futbolcu gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. 10 numara pozisyonunda oynayan ve sol ayağını çok iyi kullananGenç oyuncu, 21 yaşına kadar milli takım seçme hakkına sahip...