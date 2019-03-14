Sarı melekler çizme’de voleybol dersi verdi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı... Fenerbahçe Opet, çeyrek finalin ilk ayağında İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Scandicci kentindeki Nelson Mandela Forum'da oynanan ve 107 dakika süren karşılaşmanın setleri; 19-25, 25-23, 19-25 ve 21-25 sonuçlandı.
Sarı Melekler, 19 Mart Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak rövanşta 2 set alırsa adını yarı finale yazdıracak.
İtalya'dan zaferle dönen diğer temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA oldu. Imoco Volley'e konuk olan Eczacıbaşı, 3-0 kazanarak, yarı final yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
Setler; 21-25, 25-27 ve 22-25 sonuçlandı. Rövanş, 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tek üzücü haber ise VakıfBank'tan geldi. Sarı-siyahlılar, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya 3-2 yenildi.
Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan ve 121 dakika süren karşılaşmanın setleri; 20-25, 25-23, 25-23, 21-
25 ve 15-13 sonuçlandı. Rövanş, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.