Sarı melekler çizme’de voleybol dersi verdi

BUGÜN NELER OLDU

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı... Fenerbahçe Opet, çeyrek finalin ilk ayağında İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Scandicci kentindeki Nelson Mandela Forum'da oynanan ve 107 dakika sürenSarı Melekler, 19 Mart Salı günüİtalya'dan zaferle dönen diğer temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA oldu.Setler; 21-25, 25-27 ve 22-25 sonuçlandı. Rövanş, 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan ve 121 dakika süren karşılaşmanın setleri; 20-25, 25-23, 25-23, 21-25 ve 15-13 sonuçlandı. Rövanş, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.