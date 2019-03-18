İlk yarış Valtteri Bottas’ın

BUGÜN NELER OLDU

Formula 1'de Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk yarışında Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu. Yarışta en hızlı tura da imza atan ve yeni kural gereği hanesine bir puan daha yazdıran Bottas, 26 puan toplayarak pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Son şampiyon Hamilton 18 puanla ikinci, Verstappen de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.2010'DA geçirdiği ağır trafik kazası sonrası kol fonksiyonlarını tekrar kazanmak için 13 kez ameliyat olan, yıllardır ağır bir rehabilitasyon süreciyle mücadele eden Polonyalı Robert Kubica, tam 9 yıl sonra pistlere dönerek F1 tutkunlarını duygulandırdı. Son birkaç yılını tekrar Formula 1 seviyesine gelmek için yoğun çaba göstererek harcayan Kubica, sezon başında Williams ile anlaşmıştı. Ne var ki 34 yaşındaki Polonyalının ilk yarışı pek istediği gibi geçmedi ve ön kanadını ilk virajda kaybeden Kubica, yarışı 17' nci sırada tamamladı.