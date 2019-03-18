BUGÜN NELER OLDU

Malatya'da düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe... Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı. İlk iki seti 25-20 ve 25-18 alan Fenerbahçe, ardından özellikle servislerde çok hata yaptı. Galatasaray, 20-25 ve 22-25'lik setlerle eşitliği yakaladı. Altın sette ise Hidalgo ile tekrar üstünlüğü ele Fenerbahçe, 15-12'lik sonuçla maçı 3-2 kazandı. Hidalgo 31 sayı ile finalin yıldızı oldu. Fenerbahçe ayrıca kupada ligin ilk üç sırasındaki Halkbank (1), Arkas (2) ve Galatasaray'ı (3) üst üste yenerek, play-off öncesi gövde gösterisi yaptı.