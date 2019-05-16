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Sharapova, 'tan çekildi

Omzundaki sakatlığı devam eden 32 yaşındaki , sezonun ikinci grand slam turnuvasına katılmayacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 13:44
Sharapova, Fransa Açık'tan çekildi

Rus tenisçi Maria Sharapova, Fransa Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Sharapova, devam eden omuz sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci grand slam organizasyonu olan Fransa Açık'tan çekilme kararı aldığını kaydetti.

Ocak ayından bu yana turnuvalara katılamayan ve dünya klasmanında 35. sıraya kadar gerileyen 32 yaşındaki Rus sporcu, şubat ayında operasyon geçirmişti.

Sharapova'nın kariyerinde ikisi Fransa Açık olmak üzere 5 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Toprak zeminde düzenlenen Fransa Açık, 26 Mayıs'ta başlayacak.

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Sharapova, Fransa Açık'tan çekildi
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