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dünya üçüncüsü

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Rukiye Yıldırım dünya üçüncüsü
Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde Rukiye Yıldırım, bronz madalya kazandı. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçmesinin ardından ikinci turda Guatemalalı Yuliena Pedroza'yı 25-5, üçüncü turda Almanya'dan Ela Aydın'ı 23-18 ve çeyrek finalde İngiltere'den Maddison Moore'u 49-7 mağlup etti. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla Dünya Şampiyonası'na katılan 28 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde dünya ikincisi Taylandlı Panipak Wongpattanakit'e 25-14 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 74 kiloda Barış Dağ ise çeyrek finalde elendi.
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Rukiye Yıldırım dünya üçüncüsü
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