Avrupa şampiyonu Bahçeşehir Koleji’nden

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Bahçeşehir Koleji Iğdır Kampüsü 10. sınıf öğrencisi Özlem Yıldız, judoda Avrupa şampiyonu oldu.Gözünü Avrupa Gençlik Oyunları ve Eylül ayında Kazakistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na diken Özlem Yıldız, Bahçeşehir Koleji'nin Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı için Türkiye genelinden gelen 2500 öğrencisi ile düzenlediği etkinliğe de katıldı. Samsun'da 2500 öğrenciyle yapılan fener alayının ardından Bahçeşehir Koleji Samsun 19 Mayıs Kampüsü'nde konser düzenlendi. Programın açılışında konuşma yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji'nin çeşitli alanlarda başarı gösteren öğrencileriyle birlikte'ı da sahneye davet ederek tebrik etti. Genç sporcunun başarısıyla hem okuluna hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattığını söyleyen Yücel, üniversite eğitiminin sonuna kadar Yıldız'a Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarındaverdi ve başarılarının devamını diledi.