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Bakan Kasapoğlu'nun 'da balık tutma keyfi

Dr. , ’daki programına kısa bir ara vererek Galata Köprüsü’nde balık tuttu.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 15:24
Bakan Kasapoğlu'nun İstanbul'da balık tutma keyfi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki programlarına kısa bir ara vererek Galata Köprüsü'nde balık tutma keyfini, vatandaşlarla birlikte yaşadı. Bakan Kasapoğlu, yoğun programı arasında vatandaşlarla da bir araya gelmeye özen gösteriyor. Sık sık İstanbul'u yürüyerek dolaşan Bakan Kasapoğlu, esnafla ve vatandaşlarla buluşuyor.

Geçtiğimiz günlerde de iftar öncesi Eminönü'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Kasapoğlu, daha sonra yürüyüş yaptığı Galata Köprüsü'nde kendisini gören vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Köprünün müdavimi balık tutan vatandaşlarla ve seyyar satıcılarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, oltayı eline alarak balık tutma keyfi de yaşadı.? Kasapoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.

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Bakan Kasapoğlu'nun İstanbul'da balık tutma keyfi
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