Haber Hattı

BUGÜN NELER OLDU

KATAR'DA düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı 48 takımla oynatmayı planlayan FIFA, bu kararından vazgeçti. FIFA'dan yapılan açıklamada; yapılan çalışmalar sonucunda turnuvanın 48 takımla değil, 32 takımla oynanması yönünde karar alındığı belirtildi. Kararda; politik ve lojistik problemlerin önemli rol oynadığı da ifade edildi. Böylece FIFA, daha önce planlandığı üzere 48 takımlı Dünya Kupası çalışmalarını 2026'da ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek turnuvada gerçeğe dönüştürecek.MERKEZ Hakem Kurulu, Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçların 5'inin hakemlerini açıkladı. Düşme hattındaki kritik Malatyaspor-Bursaspor, Göztepe-Ankaragücü'nün yanı sıra Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi açıklanmadı. Şampiyon Galatasaray'ın yarın Sivas deplasmanındaki maçını Zorbay Küçük yönetecek. Diğer hakemler şöyle: (YARIN) 18.00 Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek, 21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu, 21.00 Beşiktaş- Kasımpaşa: Mete Kalkavan, (CUMARTESİ) 19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan.ANADOLU Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk karşılaşmasında konuk ettiği Banvit'i 81-72 mağlup ederek, durumu 1-0'a getirdi. Misafir Banvit, ilk yarıyı 15 sayı ile kapatan Morgan'ın önderliğinde soyunma odasına 44-41 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte üst üste iki teknik faul alan başantrenör Ergin Ataman'ın yalnız bıraktığı Efes, ritmini kaybetmedi ve final periyoduna 64-62 önde girdi. Son çeyreğe Simon ve Onuralp'in sayılarıyla giren Efes, parkeden 81-72 galip ayrılmayı başardıİSPANYA Ligi Başkanı Javier Tebas, Paris Saint Germain ve Manchester City'nin Avrupa'dan men edilmesini istedi. Tebas, sahibi bulunan iki kulübün metotları ve harcama gücüyle futbol endüstrisini riske ettiğini vurgulayarak, "Bunlar gerçek gelirlerini umursamıyor. Ne zaman bir oyuncuya ihtiyaç duyarlarsa bir ülkeden gelen parayla bunu hallediyorlar. Bu endüstri değil daha çok bir ülkenin çocuk oyuncağı" dedi.