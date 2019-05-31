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Taçsız Kral’dan önemli uyarı!

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Taçsız Kral’dan önemli uyarı!
Turkcell'ın yeni kampanyasında Taçsız Kral Metin Oktay, direksiyon başında cep telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara dikkat çekmek için sürücüleri uyardı. Kampanyanın duyurulması için hazırlanan reklamda temsili olarak canlandırılan Metin Oktay'a milli futbolcu Emre Akbaba eşlik etti. 9 günlük bayram tatili öncesi sürücüleri uyarmayı amaçlayan reklam filminde Metin Oktay, araç kullanan Emre Akbaba'yı uyararak olası bir kazanın önlenmesini sağlıyor. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Sürücülerimizi uzun bayram tatili öncesi uyarmak için bu filmi çektik" diye konuştu.
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Taçsız Kral’dan önemli uyarı!
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