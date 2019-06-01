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En iyiler Red Bull Car Park Drift’te yarışacak

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, 30 Haziran Pazar günü İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Türkiye şampiyonu olacak yarışçı, 1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde ülkemizi temsil edecek

Giriş Tarihi: 1.6.2019
En iyiler Red Bull Car Park Drift’te yarışacak
Türkiye'nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift'te tozu dumana katacak. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 30 Haziran Pazar günü İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Aksiyon tutkunu olan herkesin takip edebileceği etkinliğin sonunda Türkiye şampiyonu olacak yarışçı, 1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde ülkemizi temsil edecek.
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En iyiler Red Bull Car Park Drift’te yarışacak
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