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, ’da 2. turdan ötesini göremiyor

Dünya 2 numarası , klasmanda 31. sırada yer alan Hırvat Petra Martic'e 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek, Açık'a veda etti

Giriş Tarihi: 1.6.2019
Karolina Pliskova, Fransa’da 2. turdan ötesini göremiyor
Fransa Açık'ta 6. günün sürprizi tek kadınlarda geldi. Dünya 2 numarası Karolina Pliskova, klasmanda 31. sırada yer alan Hırvat Petra Martic'e 6-3'lük setlerle 2-0 yenilip, elendi. 2017'de burada yarı final oynayan Pliskova, geçen yıl da 2. turda elenmişti. 12 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ise 3 saat 18 dakika süren maçta Belçikalı Mertens'i 7-6, 4-6 ve 9-11'lik setlerle 2-1 yenmeyi başardı. Tek erkeklerde ise 3 numaralı seribaşı Roger Federer, Casper Ruud'u 3-0 yenerek, 3. tura yükseldi.
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Karolina Pliskova, Fransa’da 2. turdan ötesini göremiyor
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