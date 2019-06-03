Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve Hamza Bakır finalde

Milli güreşçiler ve finalde

İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler ve , finale yükseldi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 22:25

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 63 kiloda Abdullah Toprak yarı finalde Ermeni rakibi Hracya Poghosyan'ı 4-3 yenerek finale yükseldi.

Abdullah, daha önceki turlarda Belaruslu Aleksandr Pechurenka ve Polonyalı Filip Karol Petronanczk'ı sayı tuşuyla 8-0 yenmişti. Milli sporcu, finalde Gürcü Leri Abuladze ile karşılaşacak.

130 kiloda mücadele eden Hamza Bakır ise yarı finalde karşı karşıya geldiği Macar Attila Vitek'i sayı tuşuyla 8-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Hamza Bakır, daha önceki turlarda Polonyalı Tomasz Jacek Wavrzynczyk ve Gürcü Robinzon Esadze'yi 6-0 ile geçmişti. Milli güreşçi, finalde Rus Osman Shadov'a karşı altın madalya mücadelesi verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve Hamza Bakır finalde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN