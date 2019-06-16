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Fas'ta düzenlenen 'in altıncı etabında yarışan milli atlet , erkekler 200 metrede ikinci oldu

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019 22:37
Ramil Guliyev, Elmas Lig'de ikinci oldu

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in altıncı etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede ikinci oldu.

Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Guliyev, 20.28'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.

Kanadalı Andre de Grasse, 20.19'luk süresiyle 200 metre yarışını birinci sırada bitirdi. Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.30 ile üçüncü sırayı elde etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, şu ana kadar topladığı 27 puanla Elmas Lig'de liderliğini sürdürdü.

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Ramil Guliyev, Elmas Lig'de ikinci oldu
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