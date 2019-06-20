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'nda 'ya büyük şok

Kazak tenisçi , Birmingham Klasik Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda dünya 1 numarası 'yı 2-0 mağlup etti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 21:29
Birmingham Klasik Turnuvası'nda Naomi Osaka'ya büyük şok

Kadınlar dünya 1 numarası Japon tenisçi Naomi Osaka, Birmingham Klasik Turnuvası'na 2. turda veda etti.

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının 2. turunda, 2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya Açık şampiyonu Naomi Osaka ile dünya 43'üncüsü Yulia Putintseva karşılaştı.

Kazak tenisçi Putintseva, Japon rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin en önemli galibiyetini aldı.

Osaka böylece 3. turda elendiği Fransa Açık'tan (Roland Garros) sonra katıldığı ilk turnuvaya 2. turda veda etti.

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Birmingham Klasik Turnuvası'nda Naomi Osaka'ya büyük şok
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