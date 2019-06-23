İpek Soylu, Portekiz’de şampiyon

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Milli tenisçi İpek Soylu, 23 yaşındaki milli tenisçi Figueira da Foz International Ladies Open Turnuvası'nda zafere ulaştı. İpek Soylu, finalde karşılaştığı Kanadalı 3 numaralı seribaşı Katherine Sebov'u 6-7, 7-6, 6-3'lük setlerle mağlup ederek Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde kupaya uzandı. Sırasıyla Japon, Çek, Alman ve Norveçli rakiplerini eleyerek geldiği final mücadelesinde 3 saat 6 dakika boyunca ter döken Soylu, oldukça çekişmeli geçen ilk iki set paylaşıldıktan sonra üçüncü seti 6-3 ile kazanmasını bildi. Portekiz'deki zaferi dışında bu sezon ikisi Mısır, biri Tayland'da olmak üzere üç şampiyonluğu daha bulunan başarılı sporcu, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin 12. tekler zaferine uzandı.