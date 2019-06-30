Son dakika haberleri! Gazi Koşusu'nun kazananı The Last Romance

Türk at yarışçılığının önemli koşularından Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 93. kez yapılacak yarışa 19 erkek, 2'si dişi olmak üzere 21 tay katıldı. 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.
AHMET ÇELİK GAZİ KOŞUSU'NU ÜST ÜSTE 5. KEZ KAZANDI
Jokey Ahmet Çelik, 4 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyordu. 93. Gazi Koşusu'nun da galibi olan Ahmet Çelik üst üste kazanma rekorunu 5'e çıkardı.
89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduruyordu.
DAĞITILACAK ÖDÜLLER
Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olurken, ikinciye 660 bin TL ve üçüncüye 330 bin TL olarak toplamda ise 2 milyon 805 bin TL ikramiye ödenecek.
Kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 TL'lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2 bin 847 bin 585 TL olacak.
93. Gazi Koşusu'nda yarışan safkanlar ve jokeyler şöyle:
1- The Last Romance - Ahmet Çelik
2- Rampage - Patrick Cosgrave
3- Jiminy Cricket - Ayhan Kuruş
4- Hürat - Erhan Yavuz
5- Scoutleo - Gökhan Gökçe
6- Kuzey Kafkasyalı - Özcan Yıldırım
7- Ghost Pasha - İlker Soyad
8- Alkandros - Hışman Çizik
9- King of Tatvan - Fuat Çakar
10- Yeditepe - Müslüm Çelik
11- Perfect Runner - Barış Kurdu
12- Matbaacı - Mehmet Kaya
13- Haskaya - Nevzat Avcı
14- Long Runner - Halis Karataş
15- Akgün - Gökhan Kocakaya
16- Always Forth - Selim Kaya
17- Yamanlarbeyi - Mustafa Çiçek
18- Artman - Mertcan Çelik
19- Angel of Death - Akın Sözen
20- Agera - Sadettin Boyraz
21- Fearless Action - Tolga Yıldız