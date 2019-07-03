Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff, Wimbledon'da üçüncü turda

15 yaşındaki tenisçi , 'da üçüncü turda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası 'da mücadele eden 15 yaşındaki ABD'li , üçüncü tura yükseldi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 23:43
15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff, Wimbledon'da üçüncü turda

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında vatandaşı Venus Williams'ı eleyerek sürprize imza atan Gauff, ikinci turda da 2017 yarı finalisti Slovak Magdalena Rybarikova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Maçı 18 "winner", 10 basit hatayla tamamlayan 15 yaşındaki tenisçi, iki kez de rakibinin servisini kırdı.

Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan dünya 313'üncüsü Gauff, Venus Williams galibiyetiyle 1996 ABD Açık'ta bunu başaran Anna Kournikova'dan beri grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi unvanını elde etmişti.

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff, Wimbledon'da üçüncü turda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN