Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Fransa Bisiklet Turu'nda 12. etabın galibi Simon Yates

'nda 12. etabın galibi

106. 'nun 12. etabını, Mitchelton-Scott takımının Büyük Britanyalı sporcusu kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 18:49
Fransa Bisiklet Turu'nda 12. etabın galibi Simon Yates

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 12. etabı, Toulouse ile Bagneres-de-Bigorre arasındaki 209,5 kilometrelik parkurda yapıldı.

Kaçış gerçekleştiren 3 kişilik gruptaki Simon Yates, 4 saat 57 dakika 53 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 1 dakika 12 saniyelik farkı korudu.

Bireysel zamana karşı mücadelesine sahne olacak 27,2 kilometrelik 13. etap, yarın Pau kentinde koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 52 saat 26 dakika 9 saniye
2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 12 saniye
3. Egan Bernal (Ineos): +1 dakika 16 saniye

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa Bisiklet Turu'nda 12. etabın galibi Simon Yates
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN