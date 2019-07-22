Kadının fendi, erkeği...

6.5 KM YÜZDÜLER
Dünyanın iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyonu olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 31.'si düzenlendi. Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme'de biten yarışa 59 ülkeden 2400 yüzücü katıldı.
Yüzücüler 6,5 kilometrelik parkuru en hızlı yüzen olabilmek için kulaç attı. Yarışmada ilk iki sırayı Türk yüzücüler aldı. Kadınlarda Ilgın Çelik 47.19'luk derecesiyle erkek sporculardan da daha iyi bir derece ile birinci olarak, bir ilki başardı. Erkeklerde Melikşah Düğen 48.28'le zirvede yer aldı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Genel klasman kadınlarda ilk üç sıra 1. Ilgın Çelik, 2. Hilal Zeynep Saraç, 3. Şira Nur Eroğlu,
erkeklerde ise 1. Melikşah Düğen, 2. Efe Erduran, 3. Artur Artamonov
şeklinde
oluştu. Organizasyonu Çin Halk Cumhuriyeti
Spor Bakanı Gou Zhongwen, Güney Kore
Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, IOC
Asbaşkanı ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur
Erdener, Samsung Electronics Türkiye Başkanı
DaeHyun Kim ve Samsung Electronics Türkiye
CFO'su Seokhoon Ahn da izledi.
'ACI ÇEKTİKÇE DAHA İYİ YÜZDÜM'
Erkeklerde birinci olan Melikşah Düğen, "Çok mutlu oldum. Bunu hiç beklemiyordum. Bu, şu ana kadar katıldığım ilk yarışmaydı. Galatasaray Adası'na gelene kadar hiçbir şey hissetmedim. Çok güzel gidiyordu. Orada biraz akıntı vardı. Orada acı çekmeye başladım. Acı çektikçe yarışın farkına vardım ve zevk aldım. Arkama baktım, gelen var mı diye kontrol ettim. Benim için güzel bir deneyim oldu" dedi.
Kadınların birincisi Ilgın Çelik ise, "Zor bir yarıştı. Akıntı çok fazlaydı. Dalga vardı, sürekli zıpladık. Özellikle Galatasaray Adası beni zorladı. Geçen sene de böyle olmuştu. Bu sene biraz daha kötüydü"
ifadelerini kullandı.