Kadının fendi, erkeği...

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyonu olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 31.'si düzenlendi.Yüzücüler 6,5 kilometrelik parkuru en hızlı yüzen olabilmek için kulaç attı. Yarışmada ilk iki sırayı Türk yüzücüler aldı.Genel klasman kadınlarda ilk üç sıraerkeklerde iseşeklindeoluştu. Organizasyonu Çin Halk CumhuriyetiSpor Bakanı Gou Zhongwen, Güney KoreBaşkonsolosu Jessy Yeunju Jang, IOCAsbaşkanı ve TMOK Başkanı Prof. Dr. UğurErdener, Samsung Electronics Türkiye BaşkanıDaeHyun Kim ve Samsung Electronics TürkiyeCFO'su Seokhoon Ahn da izledi.Erkeklerde birinci olan Melikşah Düğen, "Çok mutlu oldum. Bunu hiç beklemiyordum. Bu, şu ana kadar katıldığım ilk yarışmaydı. Galatasaray Adası'na gelene kadar hiçbir şey hissetmedim. Çok güzel gidiyordu. Orada biraz akıntı vardı. Orada acı çekmeye başladım. Acı çektikçe yarışın farkına vardım ve zevk aldım. Arkama baktım, gelen var mı diye kontrol ettim. Benim için güzel bir deneyim oldu" dedi.Kadınların birincisi Ilgın Çelik ise,ifadelerini kullandı.