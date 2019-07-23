Gelecek emin ellerde

Milli sporcular, atıcılık, yelken, voleybol ve atletizm branşlarında gerçekleştirilen uluslararası yarışmalarda 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Yüzme branşında ise Viktoria Zeynep Güneş, olimpiyat kotası alarak bir başka önemli başarıya imza attı.

İşte yüzümüzü güldüren sonuçlar:



TÜM Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabancada altın madalya, Yasemin Beyza Yılmaz ise bronz madalya kazandı.

DÜNYA Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında Yiğit Yalçın Çitak 9 yarış sonunda 56 puanla zirveye çıktı.

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda milli takımımız, finalde İtalya'yı 3-0 ile geçerek şampiyon oldu.

AVRUPA 20 Yaşaltı Atletizm Şampiyonası'nda toplamda 10 madalya kazanan genç atletler, organizasyonu 5. tamamladı.

Meryem Bekmez kadınlar 10 bin metre yürüyüşte, Murat Yalçınkaya ise erkekler 3000 metre su engellide 1. oldu. Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı'dan oluşan 4x400 metrede yarışan bayrak takımı ise 3.08.34'lük dereceyle şampiyon olurken, Türkiye rekoru da kırdı.

VİKTORİA OLİMPİYATTA

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Güneş, Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta 2.12.42 derecesiyle 2020 Tokyo barajını geçti. Güneş, böylece yüzmede Berkay Ömer Öğretir ve Beril Böcekler'den sonra olimpiyat vizesi alan üçüncü sporcumuz olmayı başardı.