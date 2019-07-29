Haber Hattı

KOVAC KENDİ KOYDUĞU YASAĞI KENDİ KALDIRDI!

BAYERN Münih Teknik Direktörü Niko Kovac takım içindeki bazı kurallarda değişikliğe giderek, futbolculara daha özgür bir ortam sunma kararı aldı. Geçen sezon başında oyuncularına cep telefonu kullanımında sınırlamalar getiren Hırvak teknik adam, bunu oyuncularının yemeklerde ve toplantı salonlarında, cep telefonu ile meşgul olmak yerine, birbirleriyle konuşmalarını, kaynaşmalarını istediği için yaptığını belirtmişti. Ancak Kovac şimdi bu kararından geri adım attı... Futbolcularının antrenman sırasında daha özgür olmasını isteyen Hırvat teknik adam, yemek veya toplantıların dışında antrenman sırasında bile cep telefonu kullanılmasına izin verdi. Yani Bayern Münihli futbolcular artık idmanlarda sosyal medyaya girip, hayranlarına ulaşabilecekler...

Real Madrid karar değiştirdi BALE'i Çin'den geri çağırdı

GARETH Bale'in Çin macerası başlamadan bitti. Galli oyuncuyu gözden çıkaran Real Madrid, Uluslararası Şampiyonluk Kupası'nda Atletico Madrid önünde yaşadığı 7 gollü hezimetin ardından kararını değiştirdi ve Bale'i takımda tutmaya karar verdi. Önceki gün özel bir uçakla Çin'e giden Bale, Jiangu Suning takımı ile yıllığı 22 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Ancak İspanya'dan gelen son haberle bu transfer gerçekleşmedi.

BAKARY SAKO RESMEN YUKATEL DENİZLİSPOR'DA

SÜPER Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Bakary Sako'yu 1 yıllığına renklerine bağladı. Yeşilsiyahlılar, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusunun transferini, resmi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Bakary Sako' notuyla yaptığı paylaşımla duyurdu. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde yeni takımının kampına katılması bekleniyor.

MİLLİ VOLEYBOLCULARIMIZ ACIBADEM SPORTS'TA

ÇİN'DE 2-4 Ağustos'ta düzenlenecek olan Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Acıbadem Sports'u ziyaret etti. Yetkililerden performans testleri hakkında da bilgiler alan oyuncular "Bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. A Milli Takımımız, Çin'de sırasıyla Almanya (2 Ağustos), Çek Cumhuriyeti (3 Ağustos) ve Çin (4 Ağustos) ile karşılaşacak.

DÜNYA ŞAMPİYONU BOKSÖR SEAD KOLASINAC'I ÖVDÜ

DÜNYA Ağırsıklet boks şampiyonu Deontay Wilder, Londra'da Mesut Özil'le birlikte uğradıkları bıçaklı saldırıda saldırganları durduran Sead Kolasinac'a övgüler yağdırdı. 33 yaşındaki ABD'li boksör, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamalarda, "Saldırganların önüne çok iyi sıçradı ve çok iyi hareketler sergiledi. Tekniğinin nasıl olduğunu bilmiyoruz; ancak ayakları oldukça hareketliydi. Onun üzerinde çalışmamız gerekecek. Çünkü hareketleri tahmin edilebilir görülüyor ve bu onu savunmasız kılar" dedi.

ALVES SOSYAL MEDYADAN KENDİSİNE KULÜP ARIYOR

BARCELONA, Juventus, PSG gibi takımların formasını giyen 36 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Dani Alves, sosyal medyada kulüp arıyor. Alves İnstagram'dan, "İş arıyorum. Özgeçmişimi nereye göndereyim? İlgilenme fırsatını bulabilen biri olursa bana bildirin" şeklinde esprili bir paylaşım yaptı.

LİVERPOOL'A 16'LIK TAKVİYE

ŞAMPİYONLAR Ligi şampiyonu Liverpool, Fulham'ın 16 yaşındaki futbolcusu Harvey Elliott'ı renklerine bağladı. Elliott, mayıs ayında 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı Fulham formasını giyerek, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu. Real Madrid ve Barcelona'nın da istediği İngiliz sağ kanat, "Taraftarı olduğum Liverpool'a geldiğim için çok mutluyum. Rüyam gerçek oldu" dedi.

RONALDO İNSANLARA SAYGI DUYMUYOR

ATLETICO Madrid'den ayrılıp İ nter'e giden Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godin, İspanya'dan sonra Serie A'da da rakip olacağı Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi. 33 yaşındaki savunmacı, "Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde 'Benim 5 kupam var, sizin yok' imalı yaptığı el haraketi, insanlara saygı duymadığının bir göstergesi" dedi. Godin, 2014'te İ spanya Süper Kupası'nda Ronaldo'nun kendisine attığı yumruk için de "Sahada olan sahada kalır" demekle yetindi.