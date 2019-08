"Yeni Gözde Kırdar" Simge Korkmaz, ABD yolunda

Voleybola 9 yaşında VakıfBank altyapısında başlayan Simge Korkmaz, elde ettiği spor bursu ile kolej kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürecek.

Sol smaçör pozisyonunda görev yapan 19 yaşındaki Simge Korkmaz, ABD'nin New York eyaletinde bulunan Hofstra Üniversitesi'nden burs teklifi aldı.

Hofstra Üniversitesi'nin voleybol takımı olan Hofstra Pride takımı ise yakaladığı istikrar ve elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiriyor. Voleybol branşında Amerikan Kolej Sporları Kurumu (NCAA) 1. Konferansı'nda (Division 1) mücadele eden ve 2018 yılını Colonial Athletic Association (CAA) şampiyonu olarak tamamlayan Hofstra Pride, 9 yıldır NCAA Division 1'de mücadele ediyor.

İDOLÜ GÖZDE KIRDAR, TEK HEDEFİ MİLLİ TAKIM!

19 yaşındaki genç yetenek, 2003 yılından bu yana VakıfBank Spor Kulübü ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın formasını başarıyla giyen ve sayısız başarılar elde eden Gözde Kırdar'ı örnek aldığını belirterek, "Çocukluğum Gözde ablayı izleyerek geçti diyebilirim. Elbette oynadığımız pozisyonun aynı olması itibarı ile de kendisine bir yakınlık kurduğumu söyleyebilirim. Bireysel olarak en önemli hedeflerim arasında, Gözde Kırdar gibi istikrarlı bir sporcu olmak ve başarılarla dolu bir kariyer elde etmek. Bununla beraber ay-yıldızlı şanlı formamızı da uzun yıllar terletmek ve ülkemizi uluslararası arenada gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

ABD'YE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAYA GİDİYORUM

Burs süreci hakkında da bilgi veren Simge Korkmaz, "Evin 3 çocuğunun en küçüğüyüm. Küçüklükten beri birçok spora meraklıydım. Evde ağabeyimle güreşir, boks yapar, babamla futbol oynar, ablamın voleybol maçlarına giderdim. Sonrasında sadece voleybola yönelerek o sporda çok iyi olmayı amaçladım. Altyapı yıllarımda daima birden fazla kategoride yarıştım. Benden büyüklere ayak uydurabilmem için her zaman daha fazla çalışmam gerekti ve bunun meyvesi olarak şimdi çok önemli bir arenada mücadele etme fırsatı yakaladım. Elbette bu süreçte bana başta ailem, 2. evim olan Halkbank Spor Kulübü ve Play Sports Abroad (PSA) ekibi çok yardımcı oldu. Burs elde etmem konusunda beni en doğru şekilde yönlendirip, kapasitem konusunda beni her zaman motive edip, dilimi geliştirmem için beni yönlendirdiler. Beni her zaman destekleyip, bana çok önemli bir destek ve motivasyon sağladılar. Artık önümde yeni bir macera var. En büyük hedefim, kendimi orada ispatlamak ve kendimi geliştirip, ülkeme geri dönüp burada milli takım formasını terletmek. Amerika'ya ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya gidiyorum. Herkesin desteğini bekliyorum" diye konuştu.