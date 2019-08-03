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şov yaptı

Türkiye , Çin’de düzenlenen ilk karşılaşmasında ’yı 3-1 yendi

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Filenin Sultanları şov yaptı
ÇIN'IN ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılacak ülkelerin belirleneceği turnuvada Milliler, Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 27-25, 25-20, 17-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti. B Grubu'ndaki diğer mücadelede ise; Çin, Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) yendi. Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ndeki ikinci maçında bugün Türkiye saati ile 10.00'da Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
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Filenin Sultanları şov yaptı
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