Filenin Sultanları şov yaptı

BUGÜN NELER OLDU

ÇIN'IN ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılacak ülkelerin belirleneceği turnuvada Milliler, Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibinimağlup etti. B Grubu'ndaki diğer mücadelede ise; Çin, Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) yendi.