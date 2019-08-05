Avrupa’yı fethettik

BUGÜN NELER OLDU

16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye büyük bir başarıya imza attı. İspanya'da düzenlenen organizasyonda eleme maçlarında berabere kaldığı Fransa ile finalde karşı karşıya gelen Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, rakibini bu kez 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.Organizasyonda Fransa ikinci olurken, İspanya'yı 4-2 yenen İngiltere üçüncü sırayı aldı. Sporcuları kutlayan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen,dedi.