Avrupa’yı fethettik

16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye büyük bir başarıya imza attı. İspanya'da düzenlenen organizasyonda eleme maçlarında berabere kaldığı Fransa ile finalde karşı karşıya gelen Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, rakibini bu kez 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. 2017'de olduğu gibi bu yıl da Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ay-yıldızlı ekip, ikinci kez aynı başarıyı yaşadı.
Organizasyonda Fransa ikinci olurken, İspanya'yı 4-2 yenen İngiltere üçüncü sırayı aldı. Sporcuları kutlayan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, "Avrupa şampiyonluğu kupasını bir kez daha bileğimizin hakkıyla aldık. Oyuncularımız ve antrenörlerimizle gurur duyuyorum. Gücümüze Avrupa bir kez daha tanık oldu"
dedi.