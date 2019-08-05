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’de fırtınası

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Balıkesir’de Ali Gürbüz fırtınası
Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri sona erdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık bin pehlivan katıldı. Yarı finalde rakiplerini yenen İsmail Balaban ile Ali Gürbüz, finalde birincilik için mücadele etti. Ali Gürbüz, müsabakada rakibi İsmail Balaban'ı puanlama bölümünde "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kırkpınar'ın ardından Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivanlığı kazandı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülü verildi.
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Balıkesir’de Ali Gürbüz fırtınası
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