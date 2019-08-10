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- maçının tarihi belli oldu

Büyük Britanyalı boksör ile Meksika asıllı ABD'li arasındaki rövanş maçı, 7 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 10:53
Anthony Joshua - Andy Ruiz maçının tarihi belli oldu

Rövanş maçını düzenleyecek Matchroom Sport şirketinin yöneticisi Eddie Hearn'ün açıklamasına göre, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Anthony Joshua - Andy Ruiz maçının 7 Aralık Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Anthony Joshua, haziran ayında Ruiz ile yaptığı karşılaşmayı teknik nakavtla kaybederek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini rakibine kaptırmıştı.

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyası bulunan ve öncesinde çıktığı 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan 29 yaşındaki Anthony Joshua, Andy Ruiz karşısında kariyerinin ilk mağlubiyetini alarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Yeni dünya şampiyonu 29 yaşındaki Ruiz'in ise çıktığı 34 karşılaşmada 22'si nakavtla olmak üzere 33 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

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Anthony Joshua - Andy Ruiz maçının tarihi belli oldu
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