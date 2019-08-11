Hayali gerçek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türk basketbolunun yurtdışına gönderdiği sporculara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi: Selin Şahin... İtalya'nın Reggio Calabria takımına transfer olarak bir ilke imza atan Şahin,Spora başladığım günden beri en büyük hayalim yurtdışında oynayabilmek ve bu hazzı yaşayabilmekti.Daha sonra İtalya'nın Reggio Calabria takımı ile görüşmelerim başladığında, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'dan kendi isteğimle ayrıldım" dedi.Transfer? sürecininçok hızlı geliştiğini söyleyen başarılı sporcumuz Selin Şahin,diye konuştu.Milli basketbolcu, İtalya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayarak, "İtalya'ya da tekerlekli sandalye basketbolu branşında daha önce bir Türk sporcu transfer olmamış. Her iki taraf için de bir ilki yaşamak benim için çok özel bir durum. Bunun ülkemdeki tüm kadın sporculara cesaret vermesini diliyorum" dedi.