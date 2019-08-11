Hayali gerçek oldu

Türk basketbolunun yurtdışına gönderdiği sporculara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi: Selin Şahin... İtalya'nın Reggio Calabria takımına transfer olarak bir ilke imza atan Şahin, "Ülkemde bir ilki gerçekleştirmek ve hayalimin peşinden gidiyor olmak benim için çok gurur verici.
Spora başladığım günden beri en büyük hayalim yurtdışında oynayabilmek ve bu hazzı yaşayabilmekti. Geçen sezon Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu olduktan sonra yurt dışında oynamayı ilk kez ciddi ciddi düşünmeye başladım.
Daha sonra İtalya'nın Reggio Calabria takımı ile görüşmelerim başladığında, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar'dan kendi isteğimle ayrıldım" dedi.
GURUR VERİCİ
Transfer? sürecininçok hızlı geliştiğini söyleyen başarılı sporcumuz Selin Şahin, "Bir anda sözleşme için kendimi İtalya'da buldum. Karşı tarafın da en az benim kadar heyecanlı olduğunu gördüm. Herkes çok olumlu ve güzel düşüncelerle karşıladı. Bu anlamda ülkemde bir ilki gerçekleştirmek ve hayalimin peşinden gidiyor olmak benim için çok gurur verici"
diye konuştu.
EN IYI ŞEKILDE TEMSIL EDECEĞIM
Milli basketbolcu, İtalya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayarak, "İtalya'ya da tekerlekli sandalye basketbolu branşında daha önce bir Türk sporcu transfer olmamış. Her iki taraf için de bir ilki yaşamak benim için çok özel bir durum. Bunun ülkemdeki tüm kadın sporculara cesaret vermesini diliyorum" dedi.