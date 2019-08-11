Milli badmintonculardan gümüş madalya

Çift kadınlar kategorisinde Hindistanlı rakiplerine 2-1 mağlup olan Zehra Erdem ve Bengisu Erçetin, şampiyonayı ikinci olarak tamamladı. Genç Badmintoncuların bu yıl içerisinde şimdiye kadar 83 madalyanın sahibi olduğunu dile getiren Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çok sayıda gencin badmintona olan ilgisinin artmaya başladığını belirterek, "Bayrağımızı ve ülkemizi başarı ile temsil eden Milli Badmintoncularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Federasyon olarak birçok başarıya imza atan gençlerimize destek vermeye ve yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.



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