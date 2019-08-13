1.42’lik Biles kanatlandı!

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ABD'li olimpiyat ve dünya şampiyonu cimnastikçi Simone Biles başarılarla dolu kariyerinde bir ilke daha imza attı. Biles, Missouri'de düzenlenen ABD şampiyonasında yer hareketlerinde üçlü-ikili hareketini hatasız yaparak resmi yarışmalarda bunu başaran ilk sporcu oldu. Altıncı kez ABD şampiyonu olan 22 yaşındaki Biles, hareketi gerçekleştirirken de adeta gökyüzüne tırmandı.Son taklasını çift burguyla tamamlayarak yere inen Biles'ın tam 5 yıldır bu hareketi çalıştığı belirtildi.1997 doğumlu Simone Biles, katıldığı 4 Dünya Şampiyonası'nda toplam 14 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Biles'ın ayrıca 4 altın ve 1 tane de bronz olimpiyat madalyasi bulunuyor. Biles, ABD'de yaşanan taciz skandalında da cimnastik sporunun yetkili organı 'USA Gymnastics'e yönelik taciz eleştirileriyle de gündeme gelmişti.