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Milli sporcumuz İngiltere’de dünya rekoru kırdı

Giriş Tarihi: 13.8.2019
İngiltere'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcumuz İlke Özyüksel, koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı. İngiltere'nin Bath kentinde bulunan Bath Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal temsil etti. Milli sporcuların üçü de finale adını yazdırırken, İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu tarafından açıklanan verilere göre koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı. İlk 8'e giren sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı organizasyonu İlke Özyüksel 20'nci, Buğra Ünal 23'üncü, İpek Akşin ise 31. sırada tamamladı.
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Milli sporcumuz İlke Özyüksel İngiltere’de dünya rekoru kırdı
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